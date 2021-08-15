شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيدان يبحث مع القائم بأعمال السفارة الامريكية التعاون الأمني بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم مع القائم بأعمال السفارة الامريكية في اليمن كاثرين ويستلي، التعاون الأمني بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية وخاصة في المحافظات المحررة.



وأشاد الوزير بالدعم الامريكي المقدم لوزارة الداخلية وخاصة في الجانب الفني والتدريب والتأهيل.. مشيرا إلى استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على المناطق الآهلة بالسكان واستهدافها بالصواريخ وخاصة مدينة مأرب ومخيمات النازحين والمدارس في محافظات تعز ومأرب والضالع، ورفضها لمساعي السلام التي يطلقها المجتمع الدولي والاقليمي.

من جانبها اشادت المسئولة الامريكية بالتعاون بين البلدين وخاصة في ملف مكافحة الإرهاب والتدريب والتأهيل.