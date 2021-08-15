شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي رئيس مصلحة خفر السواحل في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد علي القملي في وفاة والده اللواء علي محمد القملي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في تطوير المؤسسة العسكرية، وكفاءته في مختلف المناصب التي تقلدها.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.