تنفيذي شبوة يناقش تقارير أداء عدد من المكاتب الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ محمد صالح عديو، تقارير نشاط مكتب الزراعة والري، والمصائد السمكية، ومؤسسة مياه عتق.



واقر المكتب التنفيذي الإجراءات والتدابير العملية اللازمة تجاه المشاكل والصعوبات وتلبية الاحتياجات التي وردت في التقارير، كما أقر تشكيل لجنة لإعداد تصور للاستفادة من المولدات الكهربائية التابعة لمؤسسة المياه بمدينة عتق، وتشكيل لجنة للنزول الميداني وضبط المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة توحيد الجهود لخدمة المواطنين، مؤكدا ان المشاريع التنموية لن تتحقق الا بتكاتف جهود مختلف الوحدات الإدارية والخدمية في المحافظة.