ضبط أربعة من مروجي المخدرات بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ضبط البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم أربعة اشخاص من مروجي مادة الشبو والحشيش المخدر.



وأوضح مصدر بإدارة البحث الجنائي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن العملية أتت بعد بحث وتحري دام لعدة أيام إلى ان تم ضبط المجموعة في عمليتين منفصلتين فجر اليوم.

وأشار الى ان البحث الجنائي بصدد استكمال ملفات المضبوطين من محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيقات وإحالتهم إلى النيابة.

من جانبه أكد نائب مدير الأمن العقيد ركن احمد رعفيت ان الحملة مستمرة إلى ان يتم اجتثاث هذه الآفة الخبيثة من المحافظة.