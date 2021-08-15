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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط أربعة من مروجي المخدرات بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
ضبط البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم أربعة اشخاص من مروجي مادة الشبو والحشيش المخدر.
وأوضح مصدر بإدارة البحث الجنائي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن العملية أتت بعد بحث وتحري دام لعدة أيام إلى ان تم ضبط المجموعة في عمليتين منفصلتين فجر اليوم.
وأشار الى ان البحث الجنائي بصدد استكمال ملفات المضبوطين من محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيقات وإحالتهم إلى النيابة.
من جانبه أكد نائب مدير الأمن العقيد ركن احمد رعفيت ان الحملة مستمرة إلى ان يتم اجتثاث هذه الآفة الخبيثة من المحافظة.