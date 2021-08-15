الارياني والكثيري يزوران الفنانين أبو بكر الكاف وحسن باحشوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ووكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري بزيارة للفنانين أبو بكر الكاف، وحسن باحشوان في منزليهما بمدينة تريم للاطمئنان على أوضاعهما الصحية.



وأشاد الارياني بأدوارهما في إثراء الفن ..مؤكداً أن وزارة الاعلام والثقافة ستولي الجانب الفني والغنائي اهتماماً كبيراً نظراً لما يمثله من أهمية في توجيه الوعي الوطني وما يجسده من إرث إنساني متميز.

ويعتبر الفنان أبو بكر الكاف من أشهر عازفي آلة الكمان، وأسهم في تأسيس فرقة الغناء الموسيقية بتريم، وشارك معها في العديد من الاحتفالات داخل الوطن، وقد عمل لسنوات قائدا للفرقة الموسيقية بوادي حضرموت، ثم تم تعيينه مستشارا للفرقة الموسيقية وتم تكريمه من قبل السلطة المحلية تقديرا لجهوده الفنية والثقافية.

وخلال زيارته للفنان حسن باحشوان عبر الارياني عن اعجابه وتقديره لجهوده في تجديد الأغنية اليمنية، وتسخير موهبته لإبراز الفن الحضرمي واليمني عموماً، وما أنتجه من ألحان وأعمال فنية تألقت في سماء اليمن والوطن العربي.

وينحدر الفنان باحشوان من أسرة فنية عريقة، وتميز بأداء الاغنية اليمنية بمختلف الوانها ومثل اليمن في العديد من المحافل الخارجية مثل السعودية والكويت والامارات ومصر وماليزيا وسنغافورة برفقة كبار الفنانين اليمنيين وفي مقدمتهم فيصل علوي وايوب طارش وسجل له تلفزيون عدن العديد من اغانيه الشهيرة في فترة السبعينات من القرن المنصرم.