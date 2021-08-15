"الجمعية الكويتية للإغاثة" تدعم طباعة الكتاب المدرسي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

افادت مصادر عن عودة طباعة الكتاب المدرسي بمدينة عدن مع بداية العام الدراسي الجديد.



وقالت المصادر، إن الكتاب المدرسي يعود أخيرا بجودته العالية إلى المدارس في عدن والمحافظات المحررة الأخرى بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة.

واضافت المصادر، أن الجمعية الكويتية قامت بتوريد مطابع وأدوات فرز طباعية (CTP) والتي تعمل بنظام حديث من شأنه رفع كفاءة المطابع بمديريتي المنصورة والمعلا بعدن إضافة إلى مطابع حضرموت إلى جانب توفير ميزانية تشغيلية لمدة عام كامل وتاهيل الكادر الذي سيعمل على الأجهزة المقدمة بتكلفة إجمالية بلغت مليون دولار.

واختتمت المصادر قولها إن هذه الأجهزة ستمكن مطابع الكتاب المدرسي في عدن وحضرموت من توفير الكتاب المدرسي لجميع طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية.