بحيبح يبحث مع الجانب الأمريكي دعم قطاع الصحة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم مع القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كاثي ويستلي، الدعم الأمريكي لقطاع الصحة في اليمن عبر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.



وخلال اللقاء الذي حضره مدير الوكالة في اليمن جينيفر لينكز ومسؤول القطاع الصحي بالوكالة الدكتور نبيل الصوفي، ثمن الوزير الدعم الأمريكي لليمن وخاصة في قطاع الصحة، وما تقدمه الوكالة الأمريكية في هذا المجال واخرها الدعم بـ ٥٠٠ الف جرعة لقاح خاصة بفيروس كورونا ودعم قطاع الصحة الإنجابية، والأمومة والطفولة واللقاحات.

وأكد أن الدعم كان له دور في رفع كفاءة النظام الصحي في اليمن والتحسين من مستوى الخدمة، متمنياً أن يستمر هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات القائمة في قطاع الصحة، الذي ألحق به الانقلاب وحرب مليشيا الحوثي أضراراً بالغة.

من جهتها اكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي، استمرار دعم بلادها لقطاع الصحة في اليمن، مشيدة بالتعافي الملموس في القطاع الصحي، الذي لا يزال بحاجة إلى الدعم.

كما أكدت أن بلادها مستمرة في دعم القطاعات الحكومية وفي مقدمتها قطاع الصحة، من خلال برامج عدة منها برنامج الغذاء العالمي، معربة عن تطلعها لعقد مؤتمر المانحين لليمن في سبتمبر القادم، لحث الشركاء الدوليين على دعم اليمن لمواجهة التحديات الإنسانية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد الدكتور عبدالرقيب الحيدري.