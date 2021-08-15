بن مبارك يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير اندونيسيا غير المقيم لدى اليمن محمد دوجوهان.



وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفير الجديد، مؤكداً بأن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الجديدة سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى اليمن، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع شعبي البلدين.

كما جرى مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى استمرار انتهاكات واعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين وتفاقم المعاناة الإنسانية خصوصاً بين أوساط النازحين، مبيناً التداعيات الكارثية للحرب التي شنتها مليشيات الحوثي بانقلابها العسكري على الشرعية الدستورية واحتلالها لمؤسسات الدولة، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على التوصل إلى سلام شامل ومستدام قائم على المرجعيات الأساسية، انطلاقاً من واجبها الوطني في حقن دماء كافة أبناء الشعب اليمني.

من جانبه أكد السفير الاندونيسي موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وامنه واستقراره، ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، معرباً عن تطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.