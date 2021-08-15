وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير نيوزيلندا غير المقيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى اليمن بارني رايلي.



وخلال اللقاء، جرى بحث التعاون وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية..مؤكداً أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الجديدة سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى اليمن.

كما تطرق بن مبارك إلى تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، في ضوء تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة المبادرات الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب وإحلال السلام، والتي لاقت ترحيباً من قبل الحكومة اليمنية حرصاً منها على التوصل لسلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها، لافتاً إلى مواصلة التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني نازح، مبيناً التداعيات الإنسانية جراء استمرار الانتهاكات والاعتداءات الحوثية على أبناء الشعب اليمني عموماً.

من جانبه أكد سفير نيوزيلندا على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن ووحدته وامنه واستقراره، ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود الرامية لتحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن، معرباً عن تطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.