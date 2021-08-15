العمالقه تنفي إشاعة مقتل اغابره في نقاط عسكرية بالساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - ألوية العمالقة تنفي إشاعة مقتل 2 من ابناء الاغبرة في احد نقاطها بالساحل الغربي

الساحل الغربي

نفت ألوية العمالقة الإشاعات المغرضة التي تروج لها بعض المواقع الإلكترونية والتي تصب الزيت على النار من أجل اشعال الفتنة وتأجيج الوضع بين قبيلة الأغبرة وألوية العمالقة.

وتؤكد ألوية العمالقة ان لاصحة للأخبار التي تحدثت عن عملية قتل في أحد نقاط ألوية العمالقة كما تدعي تلك المنشورات، وان حادثة القتل التي حصلت هي بين أبناء موزع وأبناء الأغبرة بسبب خلافات بينهم ولا صلة لألوية العمالقة فيما حدث.

وتحذر ألوية العمالقة تلك الأقلام التي تحاول الاصطياد في الماء العكر وتحاول بث سموم الفتنة الى التوقف عن بث سمومها وانها ستعرض أصحاب تلك الأقلام للمسائلة القانونية.