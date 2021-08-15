المعلق الدولي الرياضي حسن العيدروس في زيارة خاصة للتشكيلي يعقوب هبشان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام المعلق الرياضي الدولي والمتألق حسن العيدروس بزيارة خاصة الى الفنان التشكيلي ابن حضرموت الغناء الفنان يعقوب هبشان مساء يوم أمس.



وجاءت زيارة المعلق العيدروس للتعرف عن قرب على اعمال الفنان هبشان، مشيدا بما شاهده من لوحات ومجسمات ومنحوتات وفنون اخرى تبرز مدى قدرة الفنان هبشان في اداء رسالته الفنية الراقية.

وطالب العيدروس الجهات الرسمية بالاهتمام بمثل هده الكوادر الفنية وصقلها وابرازها ودعمها لمواصلة مشوار الفن الجميل الذي تنتهجه.

وفي نهاية اللقاء شكر الفنان يعقوب هبشان المعلق الرياضي الدولي والنجم البارز على شاشات االقنوات الرياضية حسن العيدروس على زيارته واهتمامه.

وقام الفنان هبشان برسم العيدروس بالرمل وتسليمه اياها كهدية شكر وعرفان من الفنان هبشان على اهتمامه وزيارته.