مديرية حوف تشهد ندوة توعوية عن آثار المخدرات على المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

نظمت جمعية بوادر الخير ندوة توعوية عن آثار المخدرات على المجتمع بحضور مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، والأستاذ حاتم عامر مكي مدير عام مديرية حوف، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجموع من أبناء المنطقة، وبرعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة.



وألقى مدير عام المديرية مكي كلمة عن مخاطر وأضرار المخدرات وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع، والتعاون بجدية مع الأمن والشرطة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، مبين دور الجميع في الحفاظ على الأبناء من الإنزلاق في مستنقع الآفات الخبيثة مثل تعاطي المخدرات.

وأوضح مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن احمد رعفيت، دور الأمن في مكافحة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع،وأهمية في الفترة الصعبة التي نمر بها في ظل انتشار آفة المخدرات بين أوساط الشباب.

وعبر رعفيت عن شكرة لجهود السلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، في دعم القوات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على المجتمع من أخطار المخدرات وآثارها.

ومن جانبه عرض فريق التوعية للبحث الجنائي محاضرة للتعريف بآفة المخدرات وأضرارها، مبين مجموعة من المواد المخدرة المنتشرة في المحافظة للتعريف عليها، ومعرفاً بأساليب التعرف على متعاطيها ومروجيها وطرق الإبلاغ عنهم.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعرية للشاعرة الاستاذة منى القميري والمقاطع الفنية التراثية والكلمات التوعوية التي تنشر المفاهيم السامية وتغرس المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والاجتماعية في مكافحة الآفة الخطيرة التي انتشرت موخراً في المحافظة.