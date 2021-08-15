وزير التربية يدشن العام الدراسي الجديد بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وزير التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم بمجمّع الميناء التعليمي للبنات بمدينة المكلا، العام الدراسي الجديد 2021م/2022م.



وطافا بعدد من القاعات والصفوف الدراسية بالمجمّع وشدد الوزير على ضرورة الانضباط الوظيفي والالتزام بالتقويم المدرسي، وإعداد المدارس بشكل جيد لبدء العام الدراسي الجديد وفقا للتقويم الوزاري للعام الدراسي الجديد 2021/2022م.

ونوه بجهود منتسبي القطاع التربوي والتعليمي في عموم المحافظات في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكدا استشعار قيادة الوزارة لمعاناة المعلمين وحقوقهم والمتابعة المستمرة لها.

من جهته هنّأ محافظ حضرموت الهيئات التدريسية والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن قيادة السلطة بالمحافظة تولي قطاع التعليم اهتمام كبير، في سبيل الارتقاء به وجعله انموذجاً يحتذى به من بين محافظات الجمهورية، واشاد بمستوى انضباط الهيئة التدريسية والطالبات منذ الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد.

وتطرق المحافظ إلى ما قدمته السلطة من تشييد وبناء للمدارس الجديدة وإعادة تأهيل بعض المدارس الأخرى، وإدخال لها قاعات الحاسوب والمختبرات إلى جانب استحداث قاعات للأنشطة اللا صفية لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم.

بدوره أوضح مدير مكتب التربية والتعليم جمال عبدون أن أكثر من 250 ألف طالب انتظموا في أول يوم دراسي في (611) مدرسة ثانوية وأساسية ورياض أطفال حكومية وأهلية على مستوى ساحل حضرموت، موزعين على (7700) شعبة دراسية بقوة تدريسية قوامها (12500) معلّم ومعلّمة.