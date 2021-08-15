الارياني يزور عددا من المعالم الحضارية والتاريخية بمدينة تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، بزيارة مكتبة الاحقاف للمخطوطات بمدينة تريم، وقصر الرناد ومسجد المحضار بمدينة تريم.



واطلع الارياني على محتويات المكتبة، واستمع من مديرها حسين الهادي الى شرح حول المكتبة التي تم تأسيسها في العام 1972م وتضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة نفيسة وقديمة في علوم الدين وشتى العلوم الانسانية.

وأكد اهتمام الوزارة بالمكاتب العلمية وحرصها على تطويرها ودعمها ليعود النفع لجميع المهتمين وأن مثل هذه المكتبات الزاخرة بالموروث الحضاري تمثل ذاكرة الشعوب وتعكس حضارتها وتاريخها ودرجة تطورها، وتمثل امتداد للطاقات الإنسانية عبر مراحل مختلفة.

وثمن ما خلفه علماء اليمن ومنهم علماء حضرموت من موروث ثقافي وعلمي مستنير، مشيداً بمدينة تريم ورموزها الفكرية التي كانت وما زالت مركزاً علمياً ودينياً في العالم الإسلامي، والتي أسهمت في تكوين وتطوير المراجع لمختلف العلوم ومنها برز رجال العلم والثقافة والأدب.

كما زار الارياني مسجد المحضار بمدينة تريم، الذي يعد من أهم معالم المدينة ويشتهر بمئذنته البالغ طولها 175 قدما، وقد بنيت قبل أكثر من 100 سنة من الطين على قاعدة مربعة الشكل مع دقة في الهندسة وغاية في الاتقان والابداع والجمال كنموذج حي على المستوى الراقي البديع الذي وصل اليه فن وهندسة العمارة الطينية في تريم خاصة واليمن بشكل عام.

وأشاد بجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء في الاهتمام بالمعالم الحضارية والاثرية والإرث الفكري والعلمي حيث تعد حضرموت متحف مفتوح يحتوي على معالم أثرية تمتد عبر عشرات القرون.

الى ذلك زار الارياني ووكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، المناطق المتضررة من السيول بمدينة تريم، في مايو الماضي واطلعا على حجم الأضرار والاعمال الجارية لإعادة بناء ما دمرته السيول.

وأشار وزير الاعلام الى زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للمنازل المتضررة بتريم وتوجيهاته باعتماد 2 مليار ريال لمعالجة الاضرار وإعادة اعمار ما دمرته السيول.. منوها بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لإغاثة المتضررين من السيول.