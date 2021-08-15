استقرار أسعار الأسماك في عدن عقب هذه الإجراءات الشعبية.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

لليوم الثاني يواصل شباب مديرية مودية وسط محافظة أبين، توقيف أكثر من "55" شاحنات حافظة أسماك كانت في طريقها إلى خارج اليمن.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من أبناء مديرية مودية منعوا مرور الشاحنات بحجة غلاء سعر السمك في الأسواق المحلية.

على اثر ذلك شهدت اسواق السمك في العاصمة عدن انخفاظا ملحوظا في اسعار الأسماك.

وعزا مراقبون ذلك الى توقيف تصدير الاسماك الى خارج البلاد في ظل حاجة السوق المحلي اليه وانعدامه.