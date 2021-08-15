نائب مدير الامن والشرطة والفريق التوعوي المرافق له في زيارة لادارة امن مديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

قام نائب مدير الامن والشرطة - مدير البحث الجنائي العقيد الركن/احمد علي رعفيت اليوم بزيارة الى منطقة الفتك بمديرية حوف حيث كان في استقباله مدير عام مديرية حوف الاستاذ حاتم مكي ومدير امن المديرية المقدم سعد سعيد باكريت وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمديرية.



وفي إطار التوعية من آفة المخدرات قام رعفيت والفريق التوعوي المرافق له بعمل محاضرة توعوية للمواطنين للتعريف بالمخدرات وانواعها والاضرار المترتبة على تعاطيها وسبل تجنبها.

بعد ذلك توجه نائب مدير الامن والشرطة والفريق المرافق له الى ادارة امن مديرية حوف للاطلاع على طبيعة العمل في إدارة الأمن .

وقام العقيد رعفيت والفريق المرافق له بعمل محاضرة توعوية لمنتسبي ادارة امن المديرية وتعريفهم بانواع المخدرات المنتشرة في المحافظة .

وفي نفس السياق أقامت جمعية بوادر الخير مهرجان توعوي شارك فيه الفريق الأمني بمحاضرة توعوية للحاضرين من هذه الافة الخطيرة التي تدمر الافراد والاسر والمجتمعات