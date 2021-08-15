شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: الجنوب يناضل ضد أدوات الهيمنة ويرفض انصاف الحلول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، إن الجنوب وقف في مواجهة الاستبداد والإرهاب وخاض نضالاتمجيدة ضد أدوات الهيمنة.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "وقف الجنوب في مواجهة الاستبداد والإرهاب وخاض نضالات مجيدة ضد أدوات الهيمنة، ورفض أنصاف الحلول لقضيته العادلة".

وأضاف: "ناضل سلميا، وكان الثورة التي سبقت كل الثورات، ثم كان النصر الذي فتح أبواب الانتصارات ضد مليشيات الحوثي، وكان ولا يزال الفعل الثوري المقاوم حتى الانتصار".