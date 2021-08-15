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الجعدي: الجنوب يناضل ضد أدوات الهيمنة ويرفض انصاف الحلول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، إن الجنوب وقف في مواجهة الاستبداد والإرهاب وخاض نضالاتمجيدة ضد أدوات الهيمنة.

 

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "وقف الجنوب في مواجهة الاستبداد والإرهاب وخاض نضالات مجيدة ضد أدوات الهيمنة، ورفض أنصاف الحلول لقضيته العادلة".

 

وأضاف: "ناضل سلميا، وكان الثورة التي سبقت كل الثورات، ثم كان النصر الذي فتح أبواب الانتصارات ضد مليشيات الحوثي، وكان ولا يزال الفعل الثوري المقاوم حتى الانتصار".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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