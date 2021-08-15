شركة النفط بعدن تنفي شائعات ارتفاع أسعار المحروقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

نفت شركة النفط بمحافظة عدن، وجود أي أزمة في المشتقات النفطية أو تعديلات في أسعار المحروقات.



وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، "إنها تعمل بشكل مستمر على تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان حصول المواطنين على حاجتهم من الوقود".

وأضاف البيان أن "الموظفين والعمال في كافة المنشآت والمحطات التابعة لشركة النفط يؤدون مهامهم لضمان تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية".

وأشارت إلى أن سعر "مادتي البترول والديزل يباع بحسب التسعيرة الرسمية الأخيرة" مؤكدة عدم وجود أي تعديل في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وطالب البيان وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نشر الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية وعدم بث الإشاعات التي تحاول استهداف الشركة وإرباك عملها.

كما طالب المواطنين بعدم الانجرار خلف الإشاعات ومساعدة تجار الأزمات والسوق السوداء، مؤكداً بأن الشركة لديها تموين كافي يلبي احتياجات المستهلك من المشتقات النفطية.