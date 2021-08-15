شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب العبث بالسلاح.. مقتل طفل على يد شقيقه في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - الريدة الشرقية

لقي طفل لم يتجاوز العقد الأول من عمره مصرعه على يد أخيه، أثناء عبثه بسلاح ناري بمنطقة الريدة الشرقية بساحل حضرموت.



وفي تفاصيل الواقعة قالت مصادر ان طفلا يبلغ من العمر سبع سنوات لقي مصرعه برصاصة طائشة اخترقت جبينه، أثناء عبث أخيه الأكبر بالسلاح.

وهزت هذه الواقعة مدينة الريدة بشرق حضرموت، وسط ادانات للأسرة التي تركت السلاح في متناول الأطفال