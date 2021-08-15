حزام عدن يضبط اربعة من المضاربين بالعملات في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

ضبطت قوات الحزام الأمني عددٍ من المضاربين بالعملات الأجنبية، في إطار الحملة الأمنية الواسعة التي تهدف للرقابة على سوق صرف العملات في مديريات العاصمة عدن.



وأفاد بلاغ عملياتي لقوات الحزام الأمني بعدن، بأن الحملة الأمنية مستمرة، و تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، وذلك ضمن اجراءات الحد من تدهور قيمة العملة المحلية، ومنع المضاربة بها، وفرض رقابة مستمرة على عمليات البيع والشراء لمحلات صرف العملات.

وكشف البلاغ العملياتي، أن الحملة تهدف الى منع إي عمليات تلاعب بأسعار العملات الاجنبية وتأثيرات ذلك على قيمة العملة المحلية وقوتها الشرائية، من خلال البيع والشراء والمضاربات غير المشروعة، عبر محلات صرافة مخالفة للسعر المحدد من قبل جمعية صرافي عدن أو عن طريق سماسرة يقومون بشراء العملات عبر سوق سوداء في الشوارع بشكل غير قانوني.

وأضاف البلاغ أن قوات الحزام الأمني وبعد تمكنها من ضبط كلا من (ن.ا.ع) و (م.ع.ا) و(ف.ع.ق) و(إ.م. ف)، قامت بإحالتهم للشؤون القانونية التابعة لقوات الحزام الأمني لأتخاذ كافة الاجراءات اللإزمة بذلك.

وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قد أقر عدد من الخطوات التي تهدف الى الحد من الإنهيار الاقتصادي وإيقاف تدهور العملة المحلية ووقف أرتفاع أسعار صرف العملات الأجنية، في إجتماع مشترك مع اللجنة الإقتصادية العليا وممثلي البنوك التجارية والصرافين، فضلا عن تشكيل لجنة المدفوعات بقيادة رئيس الغرفة التجارية بعدن، وهو الإتفاق الذي تمخض عنه إجراءات وقرارات هامة ساهمت الى حد كبير في ضبط السوق المحلية وتحقيق إستقرار نسبي لأسعار الصرف، مع إستمرار الحملات الأمنية وضبط المخالفين.