لجنة متعاقدي حضرموت تصدر بيانا توضيحيا.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

اصدرت لجنة متعاقدي التربية بحضرموت بيانا توضيحيا بخصوص انتظام الدارسة في المدارس المختلفة بالمحافظة لهذا العام 2021-2022.



وبحسب البيان الذي اكد ان ملف قضية المتعاقدين تم تسليمه لسكرتير مكتب المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني وحتى يتم الترتيب اللقاء معه فقد اجمع رؤسا اللجنتين على. الاتي :

الانتظام والالتزام بالدوام المدرسي من كافة المتعاقدين منذ بداية العام الدراسي يوم غد الاحد 15 اغسطس وحتى اللقاء بالمحافظ وانتظار النتائج المترتب.

وبناء على ذلك:

اوصت اللجنتين على جميع المتعاقدين عدم التوقيع على اي عقود جديدة كونها مخالفة و لاتخضع لقانون الخدمة المدنية.

اقرت اللجنتين اختيار وتوكيل محامي قانوني بعد استكمال ميثاق الشرف الذي تم توقيعه من قبل متعاقدي دعم الصندوق بالوادي والصحراء.

وعليه وجهت اللجنتين كافة متعاقدي التربية بالوادي والساحل على الالتزام بما جاء في ما تم الاتفاق عليه وعدم عرقلة العملية التعليمية مناشدين محافظ محافظة حضرموت سرعة مراجعة الملف المقدم اليه والبت في القضية، شاكربن كل الجهود الخيرة التي تسعى لتحسين وضع المتعاقدين