طلبة كلية الآداب يمتحنون والكهرباء طافي .. ويناشدون الوليدي

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يزيد بن سلمان - شبوة -
زين الكلدي
يعاني طلاب كلية الآداب جامعة عدن من انقطاع التيار الكهربائي في قاعة الدراسة خلال فترة الامتحانات الذي يمرون في الاسبوع الثاني من امتحانات الفصل الثاني.
وناشد طلاب كلية الآداب مدير عام الكهرباء بعدن، سالم الوليدي، العمل على توقيت انقطاع الكهرباء في الكلية في الاوقات التي لاتجرى فيها الامتحانات.
وتجري الانتخابات بشكل يومي في الكلية ، حيث تبدا في التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشرة.
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