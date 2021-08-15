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حضرموت.. وقفة احتجاجية تنديدًا بمحاولات نهب أرضية مدرسة بتريم

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ، عدد من أهالي بلدة دمون بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، يوم السبت، وقفة احتجاجية ضد محاولات السطو من قبل متنفذين على مساحة مخصصة لبناء ثانوية عامة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب رئيس الجمهورية والسلطات المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية بالتدخل العاجل ووضع حلول لعمليات السطو على مساحة أرضية "ثانوية دمون" بمنطقة كديد، ومحاسبة المتنفذين الذي حاولوا تحويل الأرضية إلى قطع سكنية خاصة.

وسبق، أن طالب الأهالي عبر لجنة مجتمعية خلال السنوات القليلة الماضية بسرعة حماية مساحة الأرض من عمليات السطو دون تدخل من الجهات الرسمية وفقا للمحتجين.

وخلال السنوات الماضية تزايدت بشكل ملحوظ وقفات احتجاجية لمواطنين في محافظة حضرموت تندد بمحاولات وعمليات سطو من قبل متنفذين على أراضي عامة مخصصة لمشاريع خدمية للمواطنين.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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