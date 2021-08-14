الارياني يدعو القوى السياسية وكل اليمنيين لأخذ الدروس والعبر من التجربة الأفغانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة " ان ما يحدث في أفغانستان من تساقط للمدن والأقاليم بيد حركة طالبان، نتيجة طبيعية لحالة الانقسام والخلافات بين القوى السياسية والاجتماعية الأفغانية، وعدم رص الصفوف وتوحيد الجهود تحت اطار القيادة الرسمية، وتفويت الاجماع الدولي في دعم الحكومة والشعب الافغاني لحسم المعركة منذ العام 2001‏م".



وتساءل معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) هل سيطرة طالبان على الخريطة الأفغانية هي نهاية المطاف، أم ايذان بانهيار الدولة وانجراف البلد في دوامة جديدة من الدم والحرب الأهلية وتردي الاوضاع الاقتصادية، وانعدام الديمقراطية والحريات، والعزلة الدولية، وتحولها إلى بؤرة للارهاب ومنطلق لتهديد الامن والسلم الدوليين‏.

ودعا الارياني القوى السياسية وكل اليمنيين لأخذ الدروس والعبر من التجربة الأفغانية، وتجنب السيناريو والمصير القاتم الذي وصلت إليه، وتغليب المصلحة الوطنية وطي صفحة الماضي ونبذ كل الخلافات والحسابات السياسية، وتوحيد صفوفهم خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي‏ رئيس الجمهورية.

وناشد الارياني اليمنيين بمختلف مكوناتهم واطيافهم بعدم اضاعة الوقت، وحشد كل الطاقات والامكانات خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومين من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.