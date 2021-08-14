عاجل.. إسقاط "مسيرتين" حوثيتين غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في جبهتي الكسارة وصرواح غربي مأرب.



وبالتزامن مع ذلك دمر طيران التحالف العربى دبابة تابعة للمليشيات الحوثية .

‏‎وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن طيران تحالف دعم الشرعية دمر دبابة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجح غرب مارب.

‏كما استهدفت مدفعية الجيش تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الكسارة ومحزام ماس وتكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب .

وسبق ذلك بيومين أن أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالقصف الصاروخي والطيران المفخخ.