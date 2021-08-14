اختتام ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن المنعقد في اطار مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن ٢٠٢١ م الممول من مؤسسة العون للتنمية تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني وتنفيذ شركة ماسة للاختبارات والاستشارات الدولية بالاردن .



وتخلل الملتقى دورة تدريبية حول الاستدامة المالية للجامعات حاضر فيها عبر الاتصال المرئي الدكتور راضي العتوم على مدى ثلاثة أيام.

وتناولت الدورة التي استهدفت جامعات حضرموت، وعدن، وتعز، وسيئون، واقليم سبأ، وأبين، وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، محاور ( مفهوم الاستدامة المالية وشروط تحقيقها ، تقدير الاحتياجات التمويلية للبرامج الاكاديمية ، وفرص الاستدامة المالية للجامعات "الجامعة المنتجة" ، وتحليل وبناء الموازنات المالية، و أدوار رؤساء وعمداء واعضاء هيئة التدريس في تحقيق الاستدامة) .

كما تطرق الملتقى بحضور وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم وعدد من استشاري الوزارة، الى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني تجاه الكليات المشاركة لتحقيق متطلبات معايير الاعتماد الاكاديمي ، و عرض لأثر دورة إدارة التغيير على الكليات المشاركة ، و دليل الاجراءات العمومية لتطبيق معايير الاعتماد الاكاديمي والجودة والتصنيفات ، ووجوب اعتماد معايير اللغة الانجليزية العالمية للارتقاء بجودة التعليم في الجامعات اليمنية .