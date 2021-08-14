شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يطمئن على صحة القائد العوبثاني بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً هاتفياً بمدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، وقائد شرطة النجدة بالوادي المقدم عبيد بازهير.



واطمأن المحافظ البحسني خلال الاتصال على صحة المقدم بازهير، إثر إصابته في مواجهة مع العناصر الإرهابية، ما أدت إلى مقتل أحد العناصر الإرهابية.

وأشاد محافظ حضرموت بشجاعة ويقظة قائد شرطة النجدة ورفاقه والأجهزة الأمنية بشكل عام، ودورهم البطولي في محاربة ودحر كافة الخلايا الإرهابية، ودعا المحافظ المواطنين للوقوف إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة لضبط هذه العناصر التي تسعى لخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.