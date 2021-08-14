الرئيس هادي يهنئ نظيره الكوري بيوم التحرير

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية، باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية، عن احر التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة الوطنية..متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية الصديق التقدم والازدهار.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة اإلى نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

محمد يوسف

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