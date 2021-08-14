شباب مأرب يحيون اليوم الدولي للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اكد لقاء شبابي موسع عقد، اليوم، في محافظة مأرب بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف الـ12 من أغسطس من كل عام، على اهمية دور الشباب في احداث التنمية المنشودة في المجتمع.



ودعا اللقاء الذي حضره وزير الشباب والرياضة السابق رأفت الأكحلي، وضم عدداً من النخب الشبابية وقيادات منظمات المجتمع المدني، الى تبني المشاريع والبرامج التأهيلية للشباب والتي تؤهلهم للاسهام الفاعل في صنع المستقبل الواعد والتنمية..مؤكداً على اهمية دور القطاع الخاص في توفير الفرص للشباب وتبني ودعم مشاريعهم الصغيرة بما يخدم التنمية المحلية.

كما دعا اللقاء، المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المجال الانساني الى الانتقال من البرامج الاغاثية، الى البرامج والمشاريع ذات التنمية المستدامة بما من شأنها توفير مناخات تنموية وفرص واعدة للشباب.