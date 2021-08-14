القوات المشتركة ترد على اعتداءات المليشيا بضربات مركزة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، السبت 14 أغسطس/آب 2021، من إخماد مصادر نيران المليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة.



وذكر مصدر عسكري، إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، بالتزامن مع استهداف منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بالأسلحة المختلفة.

وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة ردت على اعتداءات المليشيات، بضربات مركزة بعد عملية رصد دقيقة، حققت خلالها إصابات مباشرة في أوكار الحوثيين وكبدتهم خسائر مادية وبشرية وأخمدت مصادر النيران.

وتتواصل الانتهاكات والخروقات الحوثية للهدنة الأممية في الحديدة، فيما تتوالى الضربات الموجعة التي توجهها القوات المشتركة للمليشيات الموالية لإيران في مختلف جبهات القتال