شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات جراء انفجار استهدف موكب قائد أمني في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أصيب عدد من الأشخاص، السبت 14 أغسطس /آب 2021، إثر انفجار استهدف موكب قائد أمني بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأفاد شهود عيان أن جرحى سقطوا إثر انفجار استهدف موكب مدير شرطة دار سعد العميد، مصلح الذرحاني، في جولة الكراع شمال عدن.

وأشار الشهود إلى أن الانفجار هز المديرية وتصاعدت أعمدة دخان من المكان وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف من قبل مرافقي قائد الشرطة وحراسته الشخصية حيث كانوا يطلقون النار في الهواء لتسهيل مغادرة الموكب