بتمويل كويتي.. - مطابع الكتاب المدرسي تدشن العمل بأجهزة تجهيز الصفائح بالكمبيوتر "CTP" بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، السبت، العمل بأجهزة تجهيز الصفائح الإلكترونية بالكمبيوتر مباشرة بنظام (CTP) بفرعها بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، أن هذه الأجهزة الحديثة بنظام (CTP) تمثل المرحلة الأولى ما قبل الطباعة، وهي من إنتاج وتصنيع شركة كوداك العالمية.



وأوضح أن تكلفتها بلغت 250 ألف دولار لكل وحدة من الوحدات الثلاث بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة، بالإضافة لمواد تشغيل من صفائح و دفلوبر وفكسر وأصماغ منع أكسدة، وكذا الصيانة والدعم الفني لعام كامل لتبلغ القيمة الإجمالية للتجهيزات والخدمات أكثر من مليون دولار.



وأكد الدكتور باسليم، أن امتلاك المؤسسة لهذه الأجهزة الحديثة وإدخالها ضمن آليات أعمالها ، ستسهم في تطوير وتحديث عملية طباعة الكتاب المدرسي.



وأشار إلى أن المؤسسة دشنت الأسبوع الماضي العمل بنظام (CTP) في فرعها بمديرية المعلا بعدن، وستدشن قريباً العمل بأجهزة الصفائح بالكمبيوتر (CTP) بفرعها الثالث بمدينة المكلا محافظة حضرموت .

