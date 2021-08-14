شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تصد هجوماً حوثياً في جبهة المشيريف جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تصدت القوات الحكومية اليوم السبت 14 أغسطس / اب 2021م لهجوم حوثي، في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها في جبهة المشيريف بمديرية رحبة جنوبي محافظة مارب.



وذكر مصدر عسكري أن القوات تصدت لهجوم الحوثيين، في الوقت الذي شنّت مقاتلات التحالف غارات عدة في المنطقة، بالإضافة إلى مواقع أخرى للحوثيين في جبهة الكسارة والمشجح، غرب المحافظة.

وأضاف المصدر ان الهجوم الحوثي بدأ امس الجمعة واستمر حتى اليوم السبت، ونجحت القوات الحكومية في صده، وتكبيد المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد