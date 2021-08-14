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مليشيا الحوثي تحتجز 13 قاطرة غاز بصنعاء وتمنع تفريغها

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، 13 قاطرة غاز في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها ومنعت تفريغها.

 

مصادر محلية ذكرت، أن المليشيا احتجزت القاطرات المحملة بمادة الغاز بغرض الابتزاز، والاستحواذ عليها، بعد أن ارتفع قيمة الأسطوانة عبوة 20 لترا إلى قرابة 15 ألف ريال.

 

وأكدت المصادر، أن قيادات المليشيا تعمد، بصورة دائمة، الاستحواذ على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وضخها إلى السوق السوداء، بأسعار مضاعفة.

 

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها أواخر العام 2014، تحول عشرات القيادات الحوثية إلى تجارة الغاز والوقود في السوق السوداء، والمتاجرة بأقوات المواطنين.

 

في السياق، تداول ناشطون مقطع فيديو أظهر أحد سائقي القاطرات، يتحدث عن حجز مليشيا الحوثي القاطرات في محطة "المزر"، في اللحظة التي تغرق صنعاء بأزمة حادة في مادة الغاز

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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