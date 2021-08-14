شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (17) حالة إصابة مؤكدة في عدن وحضرموت والضالع ومأرب.



وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (33) حالة شفاء في شبوة وعدن وحضرموت.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (4) حالات وفاة في عدن وشبوة ومأرب، في حين تم إجراء (2632) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7273) منها (1401) وفاة و(4486) تعافي