وزير التعليم العالي يدشن الإختبارات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، ومعه وكيل محافظة تعز محمد الصنوي ومدير عام مكتب التعليم الفني المهندس قائد الصلوي، الاختبارات النهائية الوزارية لمعاهد محافظة تعز.



واطلع الوزير الوصابي، على سير العملية الإمتحانية، والإجراءات التي رافقتها..مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل قيادة وكوادر مكتب التعليم الفني باستكمال الفصل الدراسي الثاني والإعداد والتجهيز للاختبارات النهائية الوزارية بعد التوقف بسبب جائحة كورونا..مؤكداً أن الوزارة تولي التعليم الفني أهمية كبيرة نظراً للدور الحيوي والريادي لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة بما يخدم التنمية والوطن.

كما اطلع وزير التعليم العالي ومعه وكيل محافظة تعز، على سير عملية الاختبارات في المركز الاختباري بالمعهد التقني الصناعي، حيث طافا بعدد من القاعات الإختبارية واستمعا من رئيس المركز ونائبه على سير العملية الامتحانية ومدى توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات.

من جانبه، أشار مدير عام مكتب التعليم الفني، الى اعتماد 5 مركز اختبارية في مركز المدينة والمديريات والتي تضم 15 معهداً تقنياً ومهنياً لعدد 1600 طالباً وطالبة في 24 تخصصاً يشمل المستويات التقنية والفنية في كافة المجالات الانشائية، والصناعية، والتكنولوجيا، والصحية، والتجارية، والمالية، والزراعية.