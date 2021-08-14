الوزير الارياني والوكيل الكثيري يزوران الشاعر العامري والفنان عبدالخير بمنزليهما في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

زار وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي الصحراء عصام الكثيري، اليوم، الشاعر حسن العامري في منزله بمدينة سيئون.



وخلال الزيارة، نقل الوزير الارياني تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الذي شرفه بزيارة الهامات الوطنية وتكريمها وتلمس احتياجاتها..مطمئناً على صحة الشاعر العامري ومشيداً بمسيرته الإبداعية في مجال الشعر، والتي من أبرزها ديوان بعنوان (أشجان وألحان) ..معبراً عن تقديره لمساهمات العامري في التلحين، والتي تغنى بأشعاره العديد من الفنانين اليمنيين.

ويشغل الشاعر العامري مديراً لدائرة الفنون بمكتب وزارة الثقافة بمحافظة حضرموت، وسبق أن قام بجمع كتاب 4000 مثل من حضرموت، ويعمل حالياً على توثيق الموروث الثقافي لحضرموت.

على صعيد متصل، قام الوزير الارياني ومعه وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي الصحراء، بزيارة الفنان سعيد عبد الخير، أحد أبرز الرموز الثقافية في وادي حضرموت..ناقلاً له تحيات فخامة رئيس الجمهورية ولكل القامات الأدبية والثقافية والابداعية في محافظة حضرموت..مؤكداً أن الوزارة لن تألوا جهداً في رعاية الابداع في مختلف المجالات.

واشاد الارياني، بالمسيرة الفنية الزاخرة للفنان سعيد عبدالخير، منذ مطلع الستينيات، وانتاجه اغاني لعدد من الشعراء منهم حسين ابوبكر المحضار وحسن بن طالب العامري وعبد القادر الكاف وحسن باحارثة..معبراً عن تقديره لجهود الفنان عبدالخير وابرازه للفن الحضرمي واليمني عموماً من خلال مشاركاته المحلية والوطنية والدولية في العديد من المهرجانات والمناسبات.

من جانبهما، عبر الشاعر حسن العامري والفنان سعيد عبدالخير، عن شكرهما وسعادتهما بهذه الزيارة..مؤكدين استمرارهما في رفد الساحة الثقافية والفنية بالمزيد من الإنتاج الأدبي والفني.