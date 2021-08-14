نائب وزير التعليم الفني يدشن العملية الاختبارية للعام الدراسي 2020-2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ومعه الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، في معهد التدريب المهني الصناعي بعدن ، العملية الاختبارية للعام الدراسي 2020-2021م .



ويتقدم لامتحانات هذا العام، 3434 طالباً وطالبة في المحافظات المحررة موزعين على 64 تخصص فني ومهني في ثلاث مستويات (الثانوية المهنية ، المستوى التقني ، دبلوم التدريب المهني ) .

و تفقد نائب الوزير ، قاعات الاختبارات للاطلاع على سير العملية الاختبارية التي يقوم بها الطلاب ضمن الإجراءات الفنية والصحية المتبعة من قبل اللجان الاختبارية .

وأوضح وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب ، أن عدد المتقدمين للعملية الاختبارية للعام الدراسي 2020-2021 من الطلاب الذكور بلغ 2270 طالباً بنسبة 66.10 بالمائة، و 1164 من الإناث بنسبة 33.90 بالمائة، موزعين على 12 مركز اختباري..مشيداً بالدور التي بذلته اللجان الاختبارية في تنظيم العملية التعليمية والاختبارية.

من جانبه، أكد الوكيل الأول لمحافظة عدن محمد نصر الشاذلي ، أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ أحمد لملس تقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحسين وتطوير العملية التعليمية الفنية في عدن ، وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة..مشيداً بالجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة ومكتب التعليم الفني بعدن واللجان الاختبارية في تنظيم الاختبارات بجميع التخصصات.. متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.

حضر عملية التدشين مستشار وزارة التعليم الفني عصام عبده ، ومدير مكتب التعليم الفني بعدن عبدالله بن سفاع ، ومدير مديرية خورمكسر عواس الزهري ، ومدراء الادارات في الوزارة .