اجتماع بتعز يناقش استئناف الدور الرقابي لهيئة المواصفات في ميناء المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز في اجتماع لها، اليوم، مع قيادات الإدارات المختصة بميناء المخا، إعادة استئناف الدور الرقابي للهيئة وضرورة تواجدها في الميناء.



وفي الاجتماع، تم توقيع محضر تفاهم بين إدارة الميناء وفرع الهيئة تضمن آلية عمل الهيئة في الميناء، و إعداد دراسة لإنشاء مختبرات فحص أولية في الميناء.

واكد الاجتماع، اهمية العمل على تكليف فريق للنزول الميداني لغرض قطع وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومعايرة أدوات القياس المستخدمة لدى محلات الصاغة والورش.