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اجتماع بتعز يناقش استئناف الدور الرقابي لهيئة المواصفات في ميناء المخا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

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ناقشت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز في اجتماع لها، اليوم، مع قيادات الإدارات المختصة بميناء المخا، إعادة استئناف الدور الرقابي للهيئة وضرورة تواجدها في الميناء.

 

وفي الاجتماع، تم توقيع محضر تفاهم بين إدارة الميناء وفرع الهيئة تضمن آلية عمل الهيئة في الميناء، و إعداد دراسة لإنشاء مختبرات فحص أولية في الميناء.

 

واكد الاجتماع، اهمية العمل على تكليف فريق للنزول الميداني لغرض قطع وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومعايرة أدوات القياس المستخدمة لدى محلات الصاغة والورش.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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