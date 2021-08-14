مطابع الكتاب المدرسي تدشن العمل بأجهزة تجهيز الصفائح بالكمبيوتر (CTP) بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اليوم، العمل بأجهزة تجهيز الصفائح الإلكترونية بالكمبيوتر مباشرة بنظام (CTP) بفرعها بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد باسليم، أن هذه الأجهزة الحديثة بنظام (CTP) تمثل المرحلة الأولى ما قبل الطباعة ، وهي من إنتاج وتصنيع شركة كوداك العالمية ، بتكلفة بلغت 250 ألف دولار لكل وحدة من الوحدات الثلاث بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة، بالإضافة لمواد تشغيل من صفائح و دفلوبر وفكسر و اصماغ منع أكسدة، وكذا الصيانة والدعم الفني لعام كامل لتبلغ القيمة الإجمالية للتجهيزات والخدمات أكثر من مليون دولار.

وأكد الدكتور باسليم، أن امتلاك المؤسسة لهذه الأجهزة الحديثة وإدخالها ضمن آليات أعمالها ، ستسهم في تطوير وتحديث عملية طباعة الكتاب المدرسي..معبراً عن شكره لدولة الكويت ممثلة بالجمعية الكويتية للإغاثة .

وأشار الدكتور باسليم، الى أن المؤسسة دشنت الأسبوع الماضي العمل بنظام (CTP) في فرعها بمديرية المعلا بعدن، وستدشن قريباً العمل بأجهزة الصفائح بالكمبيوتر (CTP) بفرعها الثالث بمدينة المكلا محافظة حضرموت .

حضر التدشين القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم عبدالغني الشوذبي، ونائب مدير الجمعية الكويتية للاغاثة-مكتب اليمن الدكتور عادل باعشن.