شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهة رحبة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، امس خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوماً لمليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبروها على الفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح".

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.