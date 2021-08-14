نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ سليمان أحمد الزغبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سليمان أحمد الزغبي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء التربوي.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى محمد سليمان الزغبي وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره في المجال الديني والفقهي وتربية الأجيال على الوسطية والاعتدال.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.