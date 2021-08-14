مقتل وإصابة شابين في تبادل لإطلاق النار غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب وأصيب آخر (أقارب) في تبادل لإطلاق النار فيما بينهما، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسعة للجريمة الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية في مديرية فرع العدين (غرب إب)، إن شابين (أبناء عم) من عزلة الأخماس اختلفا وتبادلا رسائل التهديد والتحدي عبر تطبيق "واتس آب" واتفقا على المواجهة في مكان بالمنطقة يوم الجمعة.



وأوضحت المصادر أن الشابين التقيا في المكان المحدد وكل منهما يحمل السلاح لقتل الآخر، وتبادلا إطلاق النار في وقت واحد ماأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.



وحسب المصادر فإن الشاب "شعيب فيصل محمد" قُتل في الحادثة على الفور فيما أصيب ابن عمه "صبري مفرح محمد" الذي جرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة إب لتلقي العلاج.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل شبه يومية تتسم بعضها بالطابع الأسري، في ظل غياب مؤسسات التقاضي واحتكام المواطنين للسلاح في حل خلافاتهم.



وشهدت محافظة إب، خلال النصف الأول من العام الجاري 107 حالة قتل بنيران الحوثيين والفوضى الأمنية حسب تقرير حديث لمنظمة الجند لحقوق الإنسان.

