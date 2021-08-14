شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني والبحسني يحضران احتفالية لقناة حضرموت ويزوران عدد من الفنانين والكتاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حضر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ حضرموت فرج البحسني حفل فني نظمته إدارة قناة حضرموت الفضائية بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها بالمكلا.



واكد الارياني دعم الوزارة للاعلام الوطني الذي يخدم الرسالة الإعلامية ويحقق غاياتها ومضامينها السامية، داعيا الاعلاميين الى تقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم حملة مشاعل التنوير.

وثمن الارياني الجهود المخلصة والنبيلة التي بذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية في تحرير محافظة حضرموت والتي انعكست على حالة الامن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها المحافظة.

من جانبه أشاد المحافظ بالدور الذي قامت به القناة في نقل مجريات معركة تحرير ساحل حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية.

الى ذلك قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، بزيارة عدد من الفنانين والصحفيين المخضرمين بمدينة الشحر حيث زارا الفنان محفوظ محمد بن بريك، والفنان ماهر سالم سعيدان والباحث والكاتب عبدالله صالح حداد والكاتب الصحفي محمد سالم قطن.

وعبر الارياني عن تقديره لجهود رموز الفن والابداع اليمني الذين عكسوا أصالة الفن الحضرمي والفن اليمني عموماً وجعلوا من حضرموت ساحة خصبة لازدهار الفنون.

وأشاد بأدوار الفنانين والباحثين في تنشيط الوسط الفني الغنائي، وتقديم الأعمال التراثية، وتوثيق الاحداث وتقديم المعلومة الصحيحة والمجردة الأمر الذي جعل لهم جمهورهم الواسع.

وعبر الفنانون والصحفيون عن سعادتهم الغامرة بهذه الزيارة وقالوا إن هذه اللفتة محل تقديرهم، وعكست اهتمام الجهات الرسمية في الحكومة والمحافظة بالفنانين والمبدعين والمبرزين.

والفنان محفوظ بن بريك مواليد1952، وتخرج من دار المعلمين بغيل باوزير عام 1969، تقلد عدة مناصب تربوية، في حين بدأت ميوله الفنية منذ أيام الدراسة والأندية الرياضية، وشارك في احياء حفلات الزواج في الشحر بداية السبعينات، له عدة مشاركات وطنية وخارجية، لينتقل إلى مكتب الثقافة بالمديرية عام 1979 موظفا ثم مديرا لها.

والفنان ماهر سالم سعيدان من مواليد 1965 وعمل كمدرس ورئيس جمعية فناني مديرية الشحر وعضو فرقة الفنون والموسيقى بمديرية الشحر ورئيس فرقة الموسيقى بمكتب الثقافة محافظة المهرة وله العديد من المشاركات بالمهرجانات الداخلية والخارجية واحد، اعضاء فرقة الاوكسترا الحضرمية العالمية بقيادة المايسترو محمد القحوم.

والباحث والكاتب عبدالله صالح حداد من مواليد الشحر 27ابريل 194، وعمل مدرسا لمدة 36 سنة، وهو مؤسس اتحاد الادباء بالمحافظة، وعضو مؤسس لمنتدى الشاعر المحضار والراوي عوض عبدن، وله 14 كتاباً، جلها في التاريخ والتراث المحلي اخرها كتاب (تاريخ مساجد الشحر واصحابها).

والكاتب محمد سالم قطن، من مواليد مدينة الشحر، ودرس الابتدائية والوسطى في الشحر 1957-1965، ودرس في الثانوية بالمكلا لمدة عامين 1969، ثم سافر للحوصل على دورة في الهند لمدة 3 أشهر في اللغة الإنجليزية، عاد بعدها ودرس في كلية التربية العليا بعدن1974

1975، وعمل مدرساً في ثانوية الشحر للبنين، ثم انتقل للتوجيه الفني في مدارس الثانوية، وعمل في 1985 في مجال العمل الاعلامي في اذاعة المكلا وصحيفة الشرارة، وفي العام 1994 عمل مراسلا لصحيفة الأيام، قبل أن يتقاعد من التربية عام 2006.

ومارس قطن العمل الصحفي في الصحف السيارة مثل الشرارة - الثورة-14 أكتوبر، -شبام - 30 نوفمبر -الوحدة- الميثاق، وترجم عدد من المقالات الهامة من الصحف الاجنبية والمدونات الاممية التي تخص حضرموت.