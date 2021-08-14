شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني والكثيري يطلعان على أنشطة مكتب الثقافة والمركز الثقافي ومتحف واذاعة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، بزيارة متحف سيئون (قصر الكثيري التاريخي) والمركز الثقافي ومكتب الثقافة بمدينة سيئون.



وخلال الزيارة، نقل الوزير الارياني تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، للعاملين بالمتحف والمركز، وتوجيهاته للحكومة بالاهتمام بالقطاع الثقافي والموروث الحضاري والتاريخي.

وطاف الارياني، بأقسام متحف سيئون حيث استمع الى شرح واف من مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور حسين العيدروس، حول محتويات المتحف وما يحويه من الآثار والعادات والتقاليد والصور التاريخية، اضافة الى القطع النادرة والثمينة التي تعود الى أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وتعرف عن قرب على معروضاته ومقتنياته التي تغطي جميع جوانب الحياة في وادي حضرموت، سواء المتعلقة بالعادات الاجتماعية، أو الأسلحة والمجوهرات وبعض أدوات الطبخ والزراعة، وعلى رأس تلك لمعروضات مجموعة الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة.

وأشاد الارياني، بجهود السلطة المحلية في هذا المضمار..مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم لتطوير المنشآت التاريخية والأثرية.

عقب ذلك زار الوزير الارياني مكتب الثقافة ومركز الموروث الشعبي الحضرمي التابع للمكتب.. مستمعاً الى شرح من مدير عام الثقافة بالوادي والصحراء أحمد بن دويس عن ما يحتويه المركز من اللوحات والرسومات التعبيرية لعدد من شعراء ومغنيي الدان الحضرمي، وكتيبات تضم نصوص شعرية مغناة وكذلك نماذج من أصوات الدان الحضرمي والأغاني الشعبية المسجلة وغيرها من أشكال الموروث الشعبي.

واطلع من خلال القائمين على المركز، على الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها، في سبيل تنوير المجتمع وفئة الشباب ودعم معركة الوعي الوطني في مواجهة مخلفات الظلام والكهنوت.

الى ذلك، اطلع وزير الاعلام والثقافة والسياحة ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، على سير العمل في اذاعة سيئون،و أقسام الإذاعة وما تقدمه من خدمة إعلامية وصحفية ومجتمعية متميزة وهادفة.

واعتبر الوزير الارياني، نجاح إذاعة سيئون يأتي في سياق التعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بحضرموت..مشيداً بأدوارها الوطنية في تنوير وتثقيف المجتمع بمختلف المجالات وتحصينهم ضد الافكار المتطرفة والخرافات الكهنوتية التي تسعى مليشيا الحوثي الايرانية الى زراعتها في عقول الاجيال ومسخ الهوية الوطنية العربية الاصيلة واستبدالها بالهوية الفارسية..مؤكداً على اهمية الامن والاستقرار والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتحرير اليمن واستعادة الدولة على كامل ترابها الوطني.

واستمع وزير الاعلام، الى شرح مفصل من مدير عام الاذاعة هدار الهدار عن الخارطة البرامجية المتنوعة وهموم وتطلعات الاذاعة وكذا التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها.

وعبر أثير اذاعة سيئون، نقل الوزير الارياني، تحيات فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى طاقم الاذاعة والى كافة ابناء حضرموت..مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي بناءاً على توجيهات فخامته وفي ظل اهتمامه الخاص بحضرموت وللاطلاع على الانجازات الحاصلة في كافة المجالات بالمحافظة.

وعبر الوزير الارياني، عن سعادته بالتواجد مع طاقم اذاعة سيئون..مشيداً بالجهود التي يبذلونها في ظل شحة الامكانات والتي تعكس الروح الوطنية التي يتمتعون بها وإدراكهم لأهمية الرسالة التي يقدمونها وحجم التأثير والاحترام الكبير الذي يحظون به بين جمهورهم ومستمعيهم.

واشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، بدور السلطة المحلية بالوادي والصحراء التي تولي المؤسسات الاعلامية والثقافية والسياحية اهتماماً خاصا..داعياً أبناء حضرموت، الى التمسك بمشروع الدولة الاتحادية ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الاوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وجعل حضرموت نموذجاً جاذباً للمشاريع الاستثمارية والسياحية وعدم السماح بالنيل من جهود التنمية وإيقاف عجلتها..مشيراً الى تخصيص الوزارة مقاعد تدريبية لكادر الاذاعة في كافة التخصصات وبالشكل الذي يسهم في تطوير قدراتهم والارتقاء بأداء الاذاعة.

وثمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الجهود الاخوية النبيلة والصادقة للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهاتهم الكريمة لدعم اليمن في مختلف المجالات والذي كان له الاثر الكبير في تخفيف المعاناة وعدم ذهاب اليمن الى المجهول، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وعودة اليمن الى حضنها العروبي ووضع حداً لعبث المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران.

الى ذلك زار الوزير الارياني والوكيل الكثيري، محطة الارسال الاذاعي، واستمعا الى شرح حول طبيعة عملها والمساحة الكبيرة التي تغطيها.