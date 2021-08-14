تفكيك شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه الشرب الرئيسية لمدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

فككت هندسة القوات المشتركة، الساعات الماضية، شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه الشرب الرئيسية لمدينة الحديدة.



الإعلام العسكري أفاد أن فريقاً هندسياً وفي إطار جهوده المتواصلة لتطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة عثر على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة القطيع إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء.

وقال، إنه تم العثور على الشبكة أمام شركة مطاحن البحر الأحمر وتم التعامل معها.

مؤكداً نزع وتفكيك شبكة الألغام، ولا يزال المسح جارياً على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة.

كما أكد أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد مدى إجرام المليشيات الحوثية.