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وفاة امرأة وفقدان طفل جراء جرف سيول الأمطار سيارة في مدينة إب

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اليمن العربي ـ إب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

توفيت امرأة، وفُقدَ طفل، الجمعة 13 أغسطس 2021، جراء جرف سيارة نتيجة سيول الأمطار في مديرية ذي السفال، جنوب مدينة إب (وسط اليمن).

 

وأكدت مصادر محلية، أن سيول الأمطار جرفت سيارة، كان على متنها عدد من النساء والأطفال، ما أدى إلى وفاة امرأة وفقدان طفل، في منطقة الجعاشن.

 

وأوضحت المصادر، أن السيول الغزيرة جرفت السيارة، التي كانت تمر من الطريق الذي يمتد في وسط سائلة الجعاشن، حيث تمكن الأهالي من إنقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متنها.

 

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحوادث التي تتكرر عادة مع هطول الأمطار، ترجع إلى عدم قيام سلطة الأمر الواقع الحوثية بإنشاء عبارات تقوم بإخراج سيول الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تكرار هذه الحوادث المأساوية، كون الطريق نفسها هي السائلة التي تمر منها السيول

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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