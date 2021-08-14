توقعات الأرصاد لحالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على سلسلة المرتفعات الغربية ليكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم كليا من محافظة صعدة شمالاً وحتى محافظة تعز جنوباً بما في ذلك مناطق سهل تهامة، حيث لا تزال الفرصة مهيأة بإذن اللـه تعالى لهطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة، تكون أغزرها على محافظات ( تعز - إب - ذمار - الضالع - ريمة - المحويت وحجة ) والأجزاء الغربية من محافظات ( صنعاء - عمران وصعدة ) مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا وزخات البرد كما تمتد الأمطار غرباً الى أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

فيما تغطي السحب أجزاء من محافظات ( الجوف ، مأرب، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة ) مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها أثناء الفترة المسائية وتنشط الرياح السطحية أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والغبار على المناطق الصحراوية.

وذكرت أن الطقس سيكون غائم جزئيا إجمالاً على السواحل الجنوبية والشرقية مع إستمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى لتتراوح سرعة الرياح بين 25 عقدة إلى 35 عقدة تعمل على إضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية :

- المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. - السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية والجنوبية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار أو تشكل الضباب من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية. - مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة لسرعة الرياح الشديدة