شرطة المنشآت بمأرب تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من منتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب اليوم بتخريج الدفعة السادسة من منتسبيها بعد انتهاء فترة اعدادهم وتأهيليهم بدنيا وشرطيا.



وفي حفل التخريج قدمت سرايا الدفعة المتخرجة عروضا تعكس المهارات والتدريبات الامنية التي تلقوها ومستوى الاعداد البدني والامني الذي يمكنهم من اداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

واكد قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بالمحافظة العقيد علي دومان أن منتسبي هذه الدفعة يشكلون رافداً مؤهلاً وقوياً لشرطة المنشآت والمؤسسة الأمنية بالمحافظة.. مشيراً الى أن استمرار عملية التأهيل لمنتسبي المنشآت من مختلف الدفعات المتخرجة واثناء عملهم الميداني من خلال الدورات التأهيلية والتخصصية في مختلف المجالات.