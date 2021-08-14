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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفكيك شبكة ألغام حوثية في شبكة مياه شرب بالحديدة

السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365

فككت "هندسة القوات المشتركة" خلال الساعات الماضية شبكة ألغام حوثية، كانت تستهدف شبكة مياه الشرب الرئيسية الخاصة بمدينة الحديدة.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا عثر على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة القطيع إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء، أمام شركة مطاحن البحر الأحمر.

وأكد نزع وتفكيك شبكة الألغام، فيما لا يزال المسح جاريا على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة.

وأوضح أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد مدى إجرام مليشيات الحوثي ونهجها التخريبي.